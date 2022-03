Isola dei Famosi | confermati gli opinionisti | ecco i nomi del cast

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Fra circa venti giorni tornerà L’dei, la settima targata Mediaset nonché la sedicesima del franchise. A condurre l’edizione sarà per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi, mentre al suo fianco in studio non avrà il terzetto composto da Zorzi-Zanicchi-Lamborghini, ma il duo inedito formato da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato in Honduras Alvin, che tornerà per la sua quarta volta. Il, secondo quanto trapelato, avrà due formazioni: coppie contro concorrenti singoli. Al momento la produzione non ha ufficializzato nessun nome, ma nel corso di queste settimane sono usciti moltiormai dati per certi. Neldelle coppie troveremo Lory Del Santo col fidanzato Marco; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio ...