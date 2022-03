Isola dei famosi, annunciati gli opinionisti: nel cast coppie contro single (Di mercoledì 2 marzo 2022) Molto presto debutterà la nuova edizione de L’Isola dei famosi, quest’anno saranno tantissime le novità: il cast al completo Il 20 marzo dovrebbe debuttare la nuova edizione de L’Isola dei famosi, il reality show esordirà subito dopo la finale del GF Vip prevista per il 14 marzo. Il cast de L’Isola dei famosi (Fonte: Instagram)Nei giorni precedenti Tv Blog ha svelato un’altra concorrente. Infatti secondo il portale specializzato parteciperà alla trasmissione la conduttrice Rai Roberta Morise. Pare, però, che il contratto non è stato ancora firmato, anche se l’affare sembrerebbe già concluso. Nel cast della nuova edizione, la sedicesima, assisteremo anche ad un cambio degli opinionisti. Il trio ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 marzo 2022) Molto presto debutterà la nuova edizione de L’dei, quest’anno saranno tantissime le novità: ilal completo Il 20 marzo dovrebbe debuttare la nuova edizione de L’dei, il reality show esordirà subito dopo la finale del GF Vip prevista per il 14 marzo. Ilde L’dei(Fonte: Instagram)Nei giorni precedenti Tv Blog ha svelato un’altra concorrente. Infatti secondo il portale specializzato parteciperà alla trasmissione la conduttrice Rai Roberta Morise. Pare, però, che il contratto non è stato ancora firmato, anche se l’affare sembrerebbe già concluso. Neldella nuova edizione, la sedicesima, assisteremo anche ad un cambio degli. Il trio ...

Advertising

rusembitaly : (1/3)??Il @mod_russia ha comunicato che “nella zona dell’Isola dei Serpenti 82 militari ucraini hanno deposto le ar… - ilpost : Secondo un comunicato della Marina ucraina, i 13 marinai ucraini che il primo giorno dell'invasione affrontarono un… - Adnkronos : #Ucraina, vivi i militari che hanno difeso isola dei Serpenti: la conferma di Kiev. - Boh47379087 : @FmMosca Andiamo tutti in un'isola dei Caraibi, per essere felici, investire e tornare in Italia tra 5 anni... ?? - gian20205 : @GiovanniRiver @ImolaOggi Ce lo troveremo fra qualche tempo all’isola dei famosi virus ?? -