Intesa tra Mipaaf e Accademia italiana di cucina

Siglato protocollo d'Intesa fra Mipaaf e Accademia italiana cucina. Centinaio: insieme difendiamo e valorizziamo un patrimonio che è la nostra cultura – È stato siglato oggi al Mipaaf un protocollo d'Intesa fra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e l'Accademia italiana della cucina. Tra gli obiettivi dell'accordo valorizzare la cucina italiana a livello comunitario e nel mondo con programmi di promozione legati al cibo e all'enogastronomia come patrimonio della cultura italiana; sostenere e diffondere le peculiarità della Dieta Mediterranea e favorirne la salvaguardia; individuare sinergie utili al miglioramento delle produzioni gastronomiche e ...

