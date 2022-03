Insulti Zaniolo | la famiglia | «È una vera e propria istigazione alla violenza»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 marzo 2022), la«È una». E si dice pronta ad agire per vie legali L’edizione odierna de Il Messaggero riporta il messaggio dei genitori di Nicolòin seguito all’ondata diricevuta via social e non solo. Ecco le loro parole delladel centrocampista della Roma. IL MESSAGGIO – «luce di quanto avvenuto – peraltro ampiamente riportato dagli organi di stampa – riguardo vili minacce, gravi ingiurie e vergognose aggressioni verbali da parte di terzi nei confronti della nostra– e soprattutto di una minore all’interno di un istituto scolastico – abbiamo conferito mandato ...