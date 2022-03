India | ministra per le donne lancia corsi di autodifesa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : India ministra

Agenzia ANSA

... che mirano tutte a garantire alle indiane la sicurezza e la difesa dalle aggressioni sessuali, ancora frequentissime in; tra le iniziative della, nuove linee telefoniche dedicate alle ...... con correttivi 'in modo da colpire le persone giuste', ha affermato ladegli Esteri ... undici i voti a favore e tre Paesi si sono astenuti (Cina,ed Emirati Arabi Uniti). Ma si sta ...I corsi si aggiungeranno a varie altre iniziative del governo, che mirano tutte a garantire alle indiane la sicurezza e la difesa dalle aggressioni sessuali, ancora frequentissime in India; tra le ...Quella tra Russia e Ucraina non è solo una crisi regionale. Il rumore delle bombe che cadono su Kiev risuona nei quattro continenti, costringendo gli stati ad abbandonare le posizioni ...