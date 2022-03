Incidente a Cislago | travolto ciclista di 89 anni sulla Varesina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, questa mattina alle 10, in via Cesare Battisti a, nella rotatoria all’intersezione con via Vittorio Veneto: per cause in corso di valutazione, undi 89è stato urtato dalla vettura condotta da una donna 50enne. Sul posto, dato l’allarme, è intervenuta la Croce Rossa, che ha prestato le prime cure al ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

CoESItalia : Nuovo Articolo: Pedemontana, incidente tra ambulanza e mezzo pesante allo svincolo di Cislago | ilSaronno - ParliamoDiNews : Cislago, incidente fra ambulanza e camion sulla Pedemontana - Il Notiziario #ambulanza #Cislago #incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Cislago

SaronnoNews.it

Galleria fotografica- ricercheaereo 4 di 4 I due hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile, ambulanze e l'elisoccorso ...Un uomo di 37 anni è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese dopo uncon il suo monopattino elettrico. (foto di repertorio) L'è avvenuto aattorno alle 3.50 del mattino del primo gennaio. L'uomo stava percorrendo su un monopattino via Cavalieri di Vittorio Veneto quando, per cause che i carabinieri di ...Mozzate e Cislago. E' stato avvistato un animale di grosse dimensioni, probabilmente un esemplare adulto, che correva lungo la carreggiata.Questa mattina alle 8, sullo svincolo dell’A36, sul territorio di Cislago, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autoambulanza e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili ...