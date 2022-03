Incentivi per le auto: il fondo scende a 700 milioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) IL fondo - Ieri in serata è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "Decreto energia", ossia il provvedimento del governo che, tra le altre cose, contiene i fondi desinati al sostegno ... Leggi su alvolante (Di mercoledì 2 marzo 2022) IL- Ieri in serata è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "Decreto energia", ossia il provvedimento del governo che, tra le altre cose, contiene i fondi desinati al sostegno ...

Advertising

Asgard_Hydra : Scende a 700 milioni il fondo per il settore auto nel 2022. Attesa per gli incentivi - - andreab1980 : RT @Confindustria: Il roadshow 'Il PNRR per le imprese', promosso da #Confindustria e @MEF_GOV e con la partecipazione di @MISE_GOV, proseg… - Fededepompeis : RT @MarcoFattorini: Si sta trattando per inserire il #bonuspsicologo nel prossimo decreto sostegni. Dopo gli incentivi a pioggia per monopa… - GIConfindustria : RT @Confindustria: Il roadshow 'Il PNRR per le imprese', promosso da #Confindustria e @MEF_GOV e con la partecipazione di @MISE_GOV, proseg… - federturismo : RT @Confindustria: Il roadshow 'Il PNRR per le imprese', promosso da #Confindustria e @MEF_GOV e con la partecipazione di @MISE_GOV, proseg… -