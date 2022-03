In uscita Il fiore di Minerva, romanzo storico del salernitano Carmine Mari (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ambientato nel XVI secolo, uno dei periodi storici più complessi, affascinanti e densi di intrighi, Il fiore di Minerva è un romanzo storico dalle tinte noir. Dall’autore di Hotel d’Angleterre, Premio Giallo al Centro 2021, dal 3 marzo 2022 è nelle librerie e store online il nuovo romanzo di Carmine Mari, Marlin editore. Protagonista Héctor dell’Estremadura, ex conquistador, finito a sorvegliare e proteggere le coste dalle incursioni barbariche a Salerno, al servizio del principe Ferrante, uno degli uomini più potenti del Viceregno di Napoli. L’affondamento di un brigantino francese, durante uno dei pattugliamenti, porta alla luce una misteriosa lettera cifrata e una serie di documenti che fanno presagire una rovinosa alleanza tra il principe Ferrante e il re di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ambientato nel XVI secolo, uno dei periodi storici più complessi, affascinanti e densi di intrighi, Ildiè undalle tinte noir. Dall’autore di Hotel d’Angleterre, Premio Giallo al Centro 2021, dal 3 marzo 2022 è nelle librerie e store online il nuovodi, Marlin editore. Protagonista Héctor dell’Estremadura, ex conquistador, finito a sorvegliare e proteggere le coste dalle incursioni barbariche a Salerno, al servizio del principe Ferrante, uno degli uomini più potenti del Viceregno di Napoli. L’affondamento di un brigantino francese, durante uno dei pattugliamenti, porta alla luce una misteriosa lettera cifrata e una serie di documenti che fanno presagire una rovinosa alleanza tra il principe Ferrante e il re di ...

