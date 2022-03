In Russia un milione di firme contro la guerra e i cittadini manifestano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la battaglia per la pace e la Russia non sembra dare tregua. Una petizione supera un milione di firme per fermare il massacro. Oltre un milione di firme per deporre le armi e fermare la guerra Su Change.org è cominciata una petizione il cui scopo è quello di reprimere l’attacco russo e fermare l’invasione delle forze armate in suolo ucraino. L’idea è nata dall’attivista per i diritti umani Lev Aleksandrovich Ponomaryov, il cui scopo è quello di insistere nel raggungere la pace e dimostrare che il suolo russo è abitato da cittadini contrari alla guerra iniziata dalla loro stessa nazione. Sono più di un milione le persone russe che voglio la pace. I pacifisti tuonano: “a tutte le persone sane in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la battaglia per la pace e lanon sembra dare tregua. Una petizione supera undiper fermare il massacro. Oltre undiper deporre le armi e fermare laSu Change.org è cominciata una petizione il cui scopo è quello di reprimere l’attacco russo e fermare l’invasione delle forze armate in suolo ucraino. L’idea è nata dall’attivista per i diritti umani Lev Aleksandrovich Ponomaryov, il cui scopo è quello di insistere nel raggungere la pace e dimostrare che il suolo russo è abitato dacontrari allainiziata dalla loro stessa nazione. Sono più di unle persone russe che voglio la pace. I pacifisti tuonano: “a tutte le persone sane in ...

