"In missione per il mio esercito". La tennista ucraina Svitolina massacra la russa Potapova, parole terribili sotto rete: come la umilia (Di mercoledì 2 marzo 2022) "In missione per conto dell'ucraina". Elina Svitolina supera il primo turno all'Abierto GNP Seguros 2022, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari in corso sui campi in cemento del Sonoma Club di Monterrey, in Messico, e manda un messaggio al mondo. La tennista ucraina, testa di serie numero 1, vestita con i colori del suo paese, ha dominato per 6-2 6-1, in un'ora e 4 minuti di gioco, la russa Anastasia Potapova. "Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l'ucraina - ha detto Svitolina dopo la partita -. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione".

