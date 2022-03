In azione la gang dei furti in casa: cinque i blitz, un colpo è andato a segno. Segnalati tre giovani sospetti (Di mercoledì 2 marzo 2022) FABRIANO - I ladri sono tornati in azione a Fabriano. Nella tarda serata di lunedì hanno preso di mira diverse abitazioni della città. A conti fatti dovrebbero essere almeno 5 i tentativi di una banda ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022) FABRIANO - I ladri sono tornati ina Fabriano. Nella tarda serata di lunedì hanno preso di mira diverse abitazioni della città. A conti fatti dovrebbero essere almeno 5 i tentativi di una banda ...

