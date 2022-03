In attesa della nuova collezione beauty in uscita in Italia a maggio, Dries Van Noten la presenta durante la Parigi Fashion Week (Di mercoledì 2 marzo 2022) Maestro del colore, dei contrasti audaci tra nuance e tessuti, della tradizione accostata all’audacia. Dries Van Noten presenta la sua collezione durante la Parigi Fashion Week A/I 2022-23 e non si smentisce. Accanto a tessuti Principi di Galles e fantasie animalier, un make up look marcato e deciso ispirato a Mina, in particolare al suo periodo Seventies, come ha raccontato il couturier stesso durante il video di presentazione. Nuance dark, cariche e decise per un trucco focalizzato su occhi e labbra e che creano atmosfere ovattate, sognate e sognanti. Milano ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Maestro del colore, dei contrasti audaci tra nuance e tessuti,tradizione accostata all’audacia.Vanla sualaA/I 2022-23 e non si smentisce. Accanto a tessuti Principi di Galles e fantasie animalier, un make up look marcato e deciso ispirato a Mina, in particolare al suo periodo Seventies, come ha raccontato il couturier stessoil video dizione. Nuance dark, cariche e decise per un trucco focalizzato su occhi e labbra e che creano atmosfere ovattate, sognate e sognanti. Milano ...

