Ilary Blasi non perdona Il triangolo con Totti e la nuova fiamma | fonti certe | Come l' ha presa Noemi Bocchi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Vi ricordate quello che è accaduto qualche settimana fa? Un vero terremoto con la notizia di una presunta crisi tra Francesco, tutto poi smentito dai diretti interessati che con un video sui social hanno messo le cose in chiaro: nessuna tensione, la loro unione è solida più che mai. Ma non si placa il chiacchiericcio attorno alla crisi trae la. Adesso, però, c'è un altro tassello: il settimanale Di Più Tv, diretto da Osvaldo Orlandini, riporta le parole di una persona vicina all'entourage dell'ex calciatore. I due, secondo questa testimonianza, sarebbero ad un passo dal divorzio, ma il condizionale è d'obbligo. “Non è un'avventura, Francesco esi conoscono dallo scorso autunno”, racconta una fonte vicina ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Ulteriori indiscrezioni si aggiungono attorno alla coppia più amata dello spettacolo, che avrebbe finalmente superato un momento di ...e Francesco Totti continuano a tenere banco tra le indiscrezioni della cronaca rosa delle ultime settimane. La coppia, forse una delle più amate del mondo dello spettacolo, solo una ...Fisico biondo, affascinante, scultoreo. No, non stiamo parlando di Ilary Blasi ma della “presunta” nuova fidanzata di Francesco Totti, che pare frequenti da tempo: Noemi Bocchi. Non ci sono certezze, ...Secondo il magazine DiPiù Tv, una persona vicina all’entourage di Francesco Totti avrebbe segnalato un’indiscrezione shock: il calciatore e Ilary Blasi sarebbero davvero stati a un passo dal divorzio ...