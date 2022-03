“Ilary Blasi ha deciso” Dopo le voci di crisi parla il personaggio vicino a Francesco Totti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovi retroscena sullatraed. Ad aggiungere carne al fuoco delle indiscrezioni ci ha pensato il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana, che si pronuncia a proposito di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex calciatore. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra che Noemi si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”. Il tuttol’esplosione delle chiacchiere a proposito di una love story con. Ma c’è di più, come segnala dal settimanale Di Più Tv. Il settimanale ha riportato le parole di una persona vicina all’entourage dell’ex calciatore. A quanto pare...

Leggi Anche Francesco Totti smentisce le voci sulla crisi con: 'Fake news, rispetto per i bambini'sorride ai paparazzi, serena e disinvolta vestita di nero e arancione. Francesco, poco amante dei flash, fa un'espressione da duro ma si lascia ...e Francesco Totti sorridono ai paparazzi che li attendono in strada a Roma: niente più facce buie. I due sono stati fotografati dopo un pranzo in coppia sereni e contenti, gli scatti li ...E' ritornato il sereno all'interno della coppia romana per eccellenza formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. I due, che in tanti davano in definitiva rottura, sembrano aver superato il momento no e ...