Il volto poliedrico del legno | tra Surrealismo e Astrattismo nelle opere scultoree di Sergio Gatta

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’approccio moderno all’arte presuppone un atteggiamento sperimentale, poco incline a restare ingabbiato all’interno di linee guida ben definite che toglierebbero al creativo la libertà espressiva e di azione necessarie per dare interpretazione e voce alla propria indole artistica; nell’ambito di questo tipo di atteggiamento privo di regole, di schemi ben delineati e di condizionamenti stilistici, persino la scelta dei supporti e delle tecniche diviene non solo funzionale al messaggio e alla sperimentazione del singolo artista, ma anche una modalità per dare sfogo a quell’innata curiosità a quella poliedricità che impedisce ad alcuni di fermarsi a un solo linguaggio espressivo. L’artista di cui vi parlerò oggi è giunto allo stile attuale a seguito di un lungo percorso di evoluzione e di trasformazione in cui ha avuto modo di muoversi trasversalmente verso stili e tecniche diverse tra ...