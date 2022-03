Il viaggio al confine dell’avvocato dell’ambasciata italiana in Ucraina: “Porto in Italia donne e bambini” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Lunedì mattina sono partito con la mia macchina per raggiungere il confine con l’Ungheria. Vorrei tentare di mettere in salvo quante più persone. Arrivano qui a piedi, stremate. Sono tutte donne con i loro bambini. Una volta fuori dall’Ucraina perdono il segnale gps e internet del telefono, non sanno dove andare, sono terrorizzate perché i loro mariti sono rimasti lì. Per due mamme e i loro due bambini abbiamo trovato una sistemazione a Belluno, dove ci è stato messo a disposizione un intero appartamento, ma anche il Comune di Pescara si sta attivando per accogliere queste donne disperate”. E’ il racconto che Graziano Benedetto, avvocato e consulente accreditato presso l’ambasciata Italiana in Ucraina, fa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Lunedì mattina sono partito con la mia macchina per raggiungere ilcon l’Ungheria. Vorrei tentare di mettere in salvo quante più persone. Arrivano qui a piedi, stremate. Sono tuttecon i loro. Una volta fuori dall’perdono il segnale gps e internet del telefono, non sanno dove andare, sono terrorizzate perché i loro mariti sono rimasti lì. Per due mamme e i loro dueabbiamo trovato una sistemazione a Belluno, dove ci è stato messo a disposizione un intero appartamento, ma anche il Comune di Pescara si sta attivando per accogliere questedisperate”. E’ il racconto che Graziano Benedetto, avvocato e consulente accreditato presso l’ambasciatain, fa ...

Advertising

francy_0207 : RT @PAOLANURNBERG: In viaggio con un convoglio ticinese per portare aiuti al popolo ucraino. Quasi 1.750 km in auto, per arrivare al confin… - mzuppy : RT @PAOLANURNBERG: In viaggio con un convoglio ticinese per portare aiuti al popolo ucraino. Quasi 1.750 km in auto, per arrivare al confin… - francTICH : RT @PAOLANURNBERG: In viaggio con un convoglio ticinese per portare aiuti al popolo ucraino. Quasi 1.750 km in auto, per arrivare al confin… - PieroCastellano : RT @PAOLANURNBERG: In viaggio con un convoglio ticinese per portare aiuti al popolo ucraino. Quasi 1.750 km in auto, per arrivare al confin… - Gattina721 : RT @PAOLANURNBERG: In viaggio con un convoglio ticinese per portare aiuti al popolo ucraino. Quasi 1.750 km in auto, per arrivare al confin… -