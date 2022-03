Il tentativo (sventato) di uccidere Zelensky da parte di milizie cecene alleate di Putin

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Una “soffiata” dei servizi segreti russi agli omologhi ucraini ha permesso di sventare un attentato messo in atto dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, considerato vicino a Vladimir, di assassinare il presidente ucraino Volodymyr. Ad annunciare l’uccisione del commando mandato alla ricerca del capo del governo di Kyiv è stato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, in un annuncio televisivo: “Un gruppo di élite di soldati ceceni mandati ad assassinare il presidente ucraino Volodymyrè stata eliminata questa sera”. Danilov ha affermato che l’Ucraina è stata informata della squadra da “rappresentanti del Servizio di sicurezza federale russo che non vogliono prenderea questa sanguinosa guerra” e che l’unità inviata per ...