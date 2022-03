Il tenore Vittorio Grigolo | il dramma a ' Storie italiane' | ' Paura per la mia fidanzata in fuga da Kiev'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tenore Vittorio

IlGrigolo in collegamento con ' Storie italiane ' di Eleonora Daniele su RaiUno racconta la paura che sta vivendo per via della fidanzata , Stefania Seimur , mamma di sua figlia Bianca ...IlGrigolo, il dramma a 'Storie italiane': 'Paura per la mia fidanzata in fuga da Kiev'Sono giorni di grande apprensione per Vittorio Grigolo. La fidanzata del tenore Stefania Seimur, madre della figlia Bianca Maria, è in fuga dalla guerra in Ucraina. “È partita con la mamma – ha ...in collegamento con il programma condotto da Eleonora Daniele Il tenore Vittorio Grigolo in collegamento con “Storie italiane” di Eleonora Daniele su RaiUno racconta la paura che sta vivendo per via ...