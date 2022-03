Il soldato russo che si arrende e viene rifocillato dagli ucraini

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Storie che arrivano da quella terra sprofondata da quella guerra esplosa dopo anni di sintomi impercettibili agli occhi dell’opinione pubblica, ma molto ben visibili nelle intenzioni di chi ha deciso di minacciare, invadere e agire contro l’Ucraina. Come quella delche si è arreso dopo i primi giorni di conflitto armato, dopo i primi giorni di quell’assalto su più fronti e con missili che hanno colpito obiettivi militari e civili, provocando morte e distruzione.arreso, gligli danno da bere tè caldo e cibo Il giovane militare è stato fermato e ha deciso dirsi. Simbolo di una guerra sbagliata (come lo sono tutte) e di un’invio massiccio di truppe per la volontà di quell’uomo solo al comando che porta il nome di Vladimir Putin. Il ...

VIDEO I Ucraina, ambasciatore all'Onu legge messaggi di un soldato russo morto: 'Ci chiamano fascisti. Mamma, e' co… "Mamma siamo in Ucraina, qui infuria una vera guerra. Stiamo bombardando tutte le città… anche prendendo di mira i… 'Mamma, ho paura, bombe anche su civili', ambasciatore ucraino legge un Sms di un soldato russo

Lo afferma in un video pubblicato su Telegram dal Servizio di sicurezza di Kiev un militarecatturato. Ilcompare seduto, con le mani legate dietro la schiena e con una benda ...14.58catturato, Putin pensava vincere in 3 giorni "Putin pensava di prendere l'Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ha distribuito ai suoi soldati quando li ha inviati a ...L'Onu: fuggite dal paese più di 830mila persone, metà in Polonia. Non è noto il numero di soldati russi che hanno perso la vita nel corso dell'operazione ...(Adnkronos) – “Salve, lei è la madre di…. Suo figlio è un soldato russo? E’ prigioniero in Ucraina, lo sa?”. Volodymyr Zolkin è un blogger ucraino, vive a Kiev. Su YouTube tiene incollati migliaia di ...