Il soldato russo catturato rivela | Ecco cosa pensava Putin

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel video, diffuso via Telegram, un giovaneavrebbe dichiarato che il presidentesi aspettava di vincere in 3 giorni

Ucraina, 'Putin prevedeva di vincere la guerra in tre giorni': le parole di uncatturato Gli alleati Nato pensano, comunque, che le forze ucraine resisteranno a lungo, perché sono ...Queste le parole di un militarepreso come prigioniero dalle forze ucraine. Il video è stato pubblicato in queste ore dal Servizio di sicurezza di Kiev su Telegram . Nel filmato il...Dal primo giorno di occupazione russa, gli ucraini hanno dimostrato di essere estremamente pacifisiti utilizzando le armi solo per difendersi e invitando i soldati russi a tornare a casa. Il popolo ...In questa edizione: Atteso secondo colloquio Russia-Ucraina. L'Ucraina: uccisi duemila civili. Usa inviano altri 3mila soldati Nato. "Azioni di Putin sono crimini di guerra". Papa interviene per ...