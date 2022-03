“Il Prisma” recitato da Sergio Muniz il 25 marzo al Nuovo Teatro Orione di Roma (Di mercoledì 2 marzo 2022) IL Prisma recitato da Sergio Muniz Viaggio tra storia e leggenda del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon” Venerdì 25 marzo al Nuovo Teatro Orione di Roma Esordirà il 25 marzo dal Nuovo Teatro Orione di Roma (via Tortona, 7 – ore 21.00) “Il Prisma” Viaggio tra storia e leggenda dell’album capolavoro dei Pink Floyd: “The Dark Side Of The Moon”, lo spettacolo recitato da Sergio Muniz che omaggia uno dei dischi più venduti nel mondo. “Il Prisma” è uno spettacolo composito: l’attore Sergio Muniz interpreta l’Opera in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) ILdaViaggio tra storia e leggenda del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon” Venerdì 25aldiEsordirà il 25daldi(via Tortona, 7 – ore 21.00) “Il” Viaggio tra storia e leggenda dell’album capolavoro dei Pink Floyd: “The Dark Side Of The Moon”, lo spettacolodache omaggia uno dei dischi più venduti nel mondo. “Il” è uno spettacolo composito: l’attoreinterpreta l’Opera in ...

Advertising

ilperiodo : IL PRISMA recitato da SERGIO MUNIZ Viaggio tra storia e leggenda del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of Th… - CulturSocialArt : IL PRISMA recitato da SERGIO MUNIZ al Nuovo Teatro Orione di Roma #cultursocialart #culturblogger… - StreetNews24 : Esordirà il 25 marzo dal Nuovo Teatro Orione di Roma (via Tortona, 7 – ore 21.00) “Il Prisma” Viaggio tra storia e… - pressitalia : 'Il Prisma' recitato da Sergio Muniz - Viaggio tra storia e leggenda del capolavoro dei Pink Floyd 'The Dark Side O… - UditeUdite1 : Il Prisma recitato da Sergio Muniz. Viaggio tra storia e leggenda del capolavoro dei Pink Floyd “The Dark Side Of T… -