Il Napoli si allena al Konami Center: Lozano e Anguissa scaldano i motori per il Milan (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo all'Olimpico contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit. Osimhen e Fabian hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo.

