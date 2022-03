Il museo Grévin a Parigi ritira la statua di Putin

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Aldelle cere anon troverete più ladi Vladimir; è statata, messa in soffitta. Una decisione senza precedenti per l'istituzione russa, frequentata da tanti ...

Aldelle cere a Parigi non troverete più la statua di Vladimir Putin; è stata ritirata, messa in soffitta. Una decisione senza precedenti per l'istituzione russa, frequentata da tanti ...... ha definito "un atto di guerra cinico e premeditato", nessuna delegazione russa sarà invitata al Festival del cinema di Cannes, la statua di cera di Vladimir Putin è stata tolta daldi ...