Il dramma delle donne ucraine che lavorano in Italia | Ci sentiamo impotenti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono, ma da anni svolgono la professione di badanti in. In Ucraina hanno lasciato i figli, le loro famiglie e adesso che è scoppiata la guerra vivono le giornate nel terrore, con un ...

Advertising

beppe_grillo : Oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo vivono il dramma delle malattie… - fanpage : 'Siamo riusciti a garantire il proseguimento delle chemioterapie ma le operazioni chirurgiche sono state interrotte… - UBrignone : RT @fuoridalcorotv: Ucraina Il dramma delle famiglie separate dalla guerra #Fuoridalcoro - malakunin : I boicottaggi della cultura russa e delle persone di nazionalità russa dimostrano un'estrema povertà intellettuale… - SusannaCeccardi : La popolazione delle città ucraine è allo stremo. È indescrivibile il dramma che stanno passando anziani, donne e s… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma delle

TGCOM

Sono ucraine , ma da anni svolgono la professione di badanti in Italia . In Ucraina hanno lasciato i figli, le loro famiglie e adesso che è scoppiata la guerra vivono le giornate nel terrore, con un ...Ha fatto ancora apertamente riferimento aldella guerra in Ucraina papa Francesco, oggi, ...aveva ringraziato espressamente la Polonia per aver aperto i propri confini e le stesse porte...BARBONA - Dramma ieri sera,martedì 1 marzo, poco dopo le 21.30 a Barbona: un'auto è volata giù dalla strada arginale finendo nell'Adige, che al momento ...La nunziatura apostolica rimane a Kiev. Raggiunto telefonicamente dal Sir è il nunzio apostolico in Ucraina mons. Visvaldas Kulbokas a dirlo. "Mi trovo nella nunziatura a Kiev", racconta. "Siamo in un ...