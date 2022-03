Il conticidio dei migliori | Marco Travaglio a teatro sfotte comicamente i potenti e la retorica che li circonda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) È un “” da sold out quello dialDuse di Bologna. Con un rapido aggiornamento sull’ennesima figura non proprio maiuscola del premier Draghi con il presidente ucraino Zelensky, proprio nelle prime ore dell’attacco russo all’Ucraina, il direttore de Il Fatto Quotidiano continua la sua tournée teatrale tratta dal libro Il segreto del– il “golpe buono” e il “governo dei” (Paper First). Due ore in scena, leggio, sgabello e sullo sfondo i titoli dei giornali che si susseguono nella loro delirante riproposizione dei fatti politici dal 2018 al 2022 con due soli volontari obiettivi: la denigrazione di Conte premier e l’osanna incondizionata per Draghi presidente. Si va così dal primo(l’affossamento della nomina ...