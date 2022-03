Il caso del corso di Paolo Nori su Dostoevskij cancellato dall'università Bicocca (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - L'università Bicocca di Milano ha annullato il corso che Paolo Nori avrebbe dovuto tenere nell'ateneo sull'autore russo Fedor Dostoevskij. Lo ha annunciato lo scrittore, che nel 2021 ha pubblicato il libro 'Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij' in una diretta su Instagram. "Sono arrivato a casa e ho aperto il pc e ho letto una mail che arrivava dalla Bicocca. Diceva 'Caro professore, stamattina il prorettore e la didatticca mi hanno comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo è evitare ogni forma di polemica soprattutto interna in quanto è un momento di forte tensione'". Nori appare molto commosso e prosegue: "Il corso sui romanzi ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - L'di Milano ha annullato ilcheavrebbe dovuto tenere nell'ateneo sull'autore russo Fedor Dostoevskij. Lo ha annunciato lo scrittore, che nel 2021 ha pubblicato il libro 'Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij' in una diretta su Instagram. "Sono arrivato a casa e ho aperto il pc e ho letto una mail che arrivava. Diceva 'Caro professore, stamattina il prorettore e la didatticca mi hanno comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il persu Dostoevskij. Lo scopo è evitare ogni forma di polemica soprattutto interna in quanto è un momento di forte tensione'".appare molto commosso e prosegue: "Ilsui romanzi ...

