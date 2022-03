Il 6 marzo domenica gratuita in Musei e siti archeologici di Roma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 6 marzo un nuovo appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito nel Sistema Musei di Roma Capitale Entrata libera per tutti nei Musei civici per visitare le collezioni e le mostre in corso e alcuni siti archeologici della città Nella prima domenica di marzo si rinnova l’offerta di ingresso gratuito nei Musei civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.00) e del Mausoleo di Augusto (dalle ore 9.00 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.00, prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it). Ingresso gratuito sia per i residenti a Roma sia per i non residenti. Aperti a tutti i visitatori: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 6un nuovo appuntamento con la primadel mese a ingresso gratuito nel SistemadiCapitale Entrata libera per tutti neicivici per visitare le collezioni e le mostre in corso e alcunidella città Nella primadisi rinnova l’offerta di ingresso gratuito neicivici die nelle aree archeologiche del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.00) e del Mausoleo di Augusto (dalle ore 9.00 alle 16.00, ultimo ingresso ore 15.00, prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it). Ingresso gratuito sia per i residenti asia per i non residenti. Aperti a tutti i visitatori: ...

Ultime Notizie dalla rete : marzo domenica Nel Duomo di Milano risuona la voce del Grande Organo OGNI DOMENICA PROVE APERTE - Ogni domenica, dal 13 marzo 2022, alle 10, tutti i visitatori del Museo del Duomo avranno la possibilità di assistere alle prove aperte della Cappella Musicale del Duomo, ...

Diretta/ Spal Cittadella (risultato 0 - 0) streaming video tv: si gioca, via! ...pareggio senza reti (0 - 0) nella partita giocata a Cittadella in data domenica 17 ottobre scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) OSPITI IN FORMA! Spal Cittadella, in diretta mercoledì 2 marzo ...

Domenica 6 e 13 marzo arriva in centro lo Sbaracco IlPiacenza C.S. Follo: report di mercoledì 2 marzo Le Aquile questa mattina sono tornate ad allenarsi sul terreno del Comunale di Follo, in vista del match contro la Juventus che si terrà domenica 6 marzo alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Risc ...

Giornata internazionale delle donne: Ficulle presentazione del libro “Storie di genere” Domenica 6 Marzo a Ficulle, dalle ore 16 alle 18, in occasione della giornata internazionale della donna e lo sciopero dell’8 marzo, l’associazione L’Albero di Antonia (AdA) presenta il volume Storie ...

