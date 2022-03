Il 5 marzo “Who is me” il doppio appuntamento teatrale nella Capitale per il centenario della nascita di Pasolini (Di mercoledì 2 marzo 2022) #Pasolini100 Sabato 5 marzo a Ostia e al Tetro Porta Portese di Roma doppio appuntamento teatrale con “WHO IS ME” Al via le celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini – #Pasolini100 – con un doppio appuntamento teatrale nella Capitale. Proprio il giorno della ricorrenza, il 5 marzo, alle ore 16.00, al Parco Pier Paolo Pasolini di Ostia (Via dell’Idroscalo 170, 00121 Lido di Ostia RM), luogo testimone della barbara uccisione del Poeta di Casarsa, Teatro Valmisa, Fattore K e Gruppo della Creta, in collaborazione con MediArte ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) #100 Sabato 5a Ostia e al Tetro Porta Portese di Romacon “WHO IS ME” Al via le celebrazioni per ildi Pier Paolo– #100 – con un. Proprio il giornoricorrenza, il 5, alle ore 16.00, al Parco Pier Paolodi Ostia (Via dell’Idroscalo 170, 00121 Lido di Ostia RM), luogo testimonebarbara uccisione del Poeta di Casarsa, Teatro Valmisa, Fattore K e GruppoCreta, in collaborazione con MediArte ...

Advertising

ValdanoMarco : 1 marzo 44 auguri al mitico cantante degli Who Roger Doltrey - Agenparl : Sabato 5 marzo a Ostia e al Tetro Porta Portese di Roma doppio appuntamento teatrale con “WHO IS ME” per i 100 ann… - Who_will_I_be_ : RT @Pontifex_it: 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, Giornata di preghiera e digiuno per la pace in #Ucraina. #PreghiamoInsieme - andrea_falivene : RT @pilloledirock: Il 1 marzo 1944 nasce a Londra Roger Harry Daltrey, cantante degli Who. Nel 1974 viene scelto da Ken Russell per il ruo… - NiccLucarelli : I #martedìafricani di marzo si aprono con l'#Uganda e la #Bayimbafoundation Uganda, dove l’arte è coscienza civile… -