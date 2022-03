Idrogeno verde, la sfida Ue: produrlo senza diventare dipendenti (anche) da materie prime concentrate in Sud est asiatico, Cina e Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un’avanguardia costellata di incognite. Il Piemonte è la prima regione italiana ad aderire a Hydrogen Europe, organizzazione europea con sede a Bruxelles che raggruppa aziende, associazioni, enti pubblici e privati impegnati a sostituire l’Idrogeno ai combustibili fossili, decarbonizzandone al contempo la produzione. Un obiettivo in linea con la strategia Ue tracciata a luglio 2020 che mira a produrre un milione di tonnellate di Idrogeno da fonti rinnovabili (il cosiddetto Idrogeno verde) entro il 2024, per raggiungere quota 10 milioni entro il 2030. Ma per raggiungere il traguardo occorre superare l’ostacolo delle materie prime critiche, che sono concentrate nelle mani di pochi Paesi, per di più esterni all’Unione europea. Una sfida che appare tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un’avanguardia costellata di incognite. Il Piemonte è la prima regione italiana ad aderire a Hydrogen Europe, organizzazione europea con sede a Bruxelles che raggruppa aziende, associazioni, enti pubblici e privati impegnati a sostituire l’ai combustibili fossili, decarbonizzandone al contempo la produzione. Un obiettivo in linea con la strategia Ue tracciata a luglio 2020 che mira a produrre un milione di tonnellate dida fonti rinnovabili (il cosiddetto) entro il 2024, per raggiungere quota 10 milioni entro il 2030. Ma per raggiungere il traguardo occorre superare l’ostacolo dellecritiche, che sononelle mani di pochi Paesi, per di più esterni all’Unione europea. Unache appare tanto ...

fattoquotidiano : Idrogeno verde, la sfida Ue: produrlo senza diventare dipendenti (anche) da materie prime concentrate in Sud est as… - DOMPER0 : @hpatoio @FranFerrante @starax @Corriere @E_Futura @gonufrio @A_LisaCorrado @ellyesse @Leonardobecchet… - Qualenergiait : MiTE: avviso per la riconversione di aree industriali per produrre idrogeno verde - Lino80484612 : @vfiore0 @chiccotesta Guardi che la scienza va avanti,produrre idrogeno verde a costi accettabili questa è la sfida - alessandroele1 : Energia: verso bando per produrre idrogeno verde in Sardegna - Energia - -