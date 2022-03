I tre motivi per cui l’Inter dirà sì alla cessione di Lautaro Martinez (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News L'Inter fa sul serio e cede Lautaro Martinez al Tottenham! Il giovane attaccante argentino, che quest'anno ha fatto registrare ben 27 presenze e 10 gol con la maglia dei nerazzurri, lascia Milano per approdare nella Premier League. I Gunners si sono mossi per primi, ma alla fine è stato l'Arsenale a farcela, aggiudicandosi il cartellino del 20enne dopo una lunga asta con i rivali spagnoli. Per l'Inter si tratta di un vero e proprio colpo: da un lato incassano 80 milioni di euro, che possono reinvestire in nuovi innesti, dall'altro mandano in Inghilterra uno dei prospetti più interessanti presenti in rosa.? Lautaro Martinez Deals - Un incubo senza fine da cui non riesce a svegliarsi. Continuano le gravi difficoltà di lunga data di Lautaro Martinez, anche nel ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Goal News L'Inter fa sul serio e cedeal Tottenham! Il giovane attaccante argentino, che quest'anno ha fatto registrare ben 27 presenze e 10 gol con la maglia dei nerazzurri, lascia Milano per approdare nella Premier League. I Gunners si sono mossi per primi, mafine è stato l'Arsenale a farcela, aggiudicandosi il cartellino del 20enne dopo una lunga asta con i rivali spagnoli. Per l'Inter si tratta di un vero e proprio colpo: da un lato incassano 80 milioni di euro, che possono reinvestire in nuovi innesti, dall'altro mandano in Inghilterra uno dei prospetti più interessanti presenti in rosa.?Deals - Un incubo senza fine da cui non riesce a svegliarsi. Continuano le gravi difficoltà di lunga data di, anche nel ...

Advertising

Falco882 : @NicoSpinelli8 Per come sono messe le prime tre (non da Scudetto per motivi diversi) potrebbe anche vincerlo la Juv… - Gianna06764472 : Per motivi diversi stamattina mi serviva contattare dei call center (1 num verde, 2 a pagamento) e nessuno dei 3 ha… - lambertogori : Ho scoperto che un giorno di blocco su Facebook, è’ lungo tre giorni e che i motivi, personali, che motivino determ… - nordamerica : #RepublicaDominicana #HablemosDeLasCausales i tre motivi di depenalizzazione dell' #AbortoLegal non obbligano ad ab… - 91SwagZayn : @F1R34W4Y io ho solo tre motivi per odiare l’estate però sono tutti validi -

Ultime Notizie dalla rete : tre motivi AFM, Rotaract e Aquile, da sabato raccolta di medicinali per l'Ucraina Il Rotary e il Rotaract non fa beneficenza, ma è impegnato da sempre ad eliminare i motivi che ... Al momento aderiamo noi con le tre farmacie, ma mi auspico che nei prossimi giorni possano essere altre ...

Foggia - Lucera - San Severo, penitenziari al collasso: manifestazione il 7 marzo La situazione non è migliore per i soli due Direttori presenti per i tre istituti, e non da ultimo ... Per questi motivi le organizzazioni firmatarie del presente documento proclamano lo stato di ...

Tre motivi per tornare allo stadio: questo Torino merita un Olimpico pieno Toro News I tre motivi per cui l’Inter dirà sì alla cessione di Lautaro Martinez Se infatti fino a qualche settimana fa il calciatore era considerato un incedibile, ora invece la sua permanenza a Milano è da considerare (alla luce delle prestazioni fornite in campo) quanto mai in ...

Il digiuno serve per la pace? Tre risposte, anche per chi non crede Il digiuno per la pace proposto dal Papa in concomitanza del Mercoledì delle Ceneri è rivolto anche a chi non crede. Se i cristiani ne conoscono il significato, il senso del digiuno può essere compres ...

Il Rotary e il Rotaract non fa beneficenza, ma è impegnato da sempre ad eliminare iche ... Al momento aderiamo noi con lefarmacie, ma mi auspico che nei prossimi giorni possano essere altre ...La situazione non è migliore per i soli due Direttori presenti per iistituti, e non da ultimo ... Per questile organizzazioni firmatarie del presente documento proclamano lo stato di ...Se infatti fino a qualche settimana fa il calciatore era considerato un incedibile, ora invece la sua permanenza a Milano è da considerare (alla luce delle prestazioni fornite in campo) quanto mai in ...Il digiuno per la pace proposto dal Papa in concomitanza del Mercoledì delle Ceneri è rivolto anche a chi non crede. Se i cristiani ne conoscono il significato, il senso del digiuno può essere compres ...