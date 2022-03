I siti “anti Fake News” russi e la falsa notizia sul bombardamento del palazzo del governo a Kharkiv (Di mercoledì 2 marzo 2022) In russia è nato un sito per contrastare le Fake News chiamato “Spiegare” (?????????.??), ma ad aprirlo sono le autorità russe pro Cremlino. Il dominio è stato registrato il 25 febbraio 2022, il giorno successivo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ed è stato lanciato e promosso dal vicepresidente della Federazione russa Dmitry Chernyshenko. Il canale televisivo NTV, di proprietà dell’azienda Gazprom e in parte controllata dallo Stato, ha diffuso un servizio dedicato al nuovo sito accusando gli ucraini di essersi bombardati da soli il palazzo del governo a Kharkiv. Per farlo, hanno tagliato tagliato il video del missile. La data di creazione del sito promosso dal vicepresidente della Federazione russa: 25 febbraio 2022. Nessuna traccia sul sito russo del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ina è nato un sito per contrastare lechiamato “Spiegare” (?????????.??), ma ad aprirlo sono le autorità russe pro Cremlino. Il dominio è stato registrato il 25 febbraio 2022, il giorno successivo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ed è stato lanciato e promosso dal vicepresidente della Federazione russa Dmitry Chernyshenko. Il canale televisivo NTV, di proprietà dell’azienda Gazprom e in parte controllata dallo Stato, ha diffuso un servizio dedicato al nuovo sito accusando gli ucraini di essersi bombardati da soli ildel. Per farlo, hanno tagliato tagliato il video del missile. La data di creazione del sito promosso dal vicepresidente della Federazione russa: 25 febbraio 2022. Nessuna traccia sul sito russo del ...

