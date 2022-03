“I russi attaccano anche gli obiettivi civili, usando i missili da crociera e le bombe termobariche”, denuncia il sindaco di Kharkiv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una violenta pioggia di missili che sembra non finire mai, che non concede scampo agli inermi civili, costretti a trovare rifugio all’interno di scantinati che certo – non essendo dei bunker – non possono sopportare la pressione esercitata da tali deflagrazioni. Il sindaco di Kharkiv: “I russi attaccano con tutte le forze, e bombardano le zone residenziali con i missili da crociera” Una situazione che oggi ha portato Igor Terekhov, sindaco di Kharkiv (cittadina ucraina che vanta moltissime vittime innocenti), a denunciare alla Bbc la violenza offensiva dei russi, che attaccano “con tutte le forze immaginabili”, bombardando “costantemente” le zone residenziali ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una violenta pioggia diche sembra non finire mai, che non concede scampo agli inermi, costretti a trovare rifugio all’interno di scantinati che certo – non essendo dei bunker – non possono sopportare la pressione esercitata da tali deflagrazioni. Ildi: “Icon tutte le forze, e bombardano le zone residenziali con ida” Una situazione che oggi ha portato Igor Terekhov,di(cittadina ucraina che vanta moltissime vittime innocenti), are alla Bbc la violenza offensiva dei, che“con tutte le forze immaginabili”, bombardando “costantemente” le zone residenziali ...

