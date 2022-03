“I milanesi lavorano | i napoletani rubano” | bufera sul musicista Alberto Radius

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è tra i più grandi chitarristi italiani: alla soglia degli 80 anni, vanta una carriera lunga e ricca di successi, ha lavorato con Franco Battiato, Lucio Battisti e moltissimi altri grandi artisti. Ma non è passata inosservata un’affermazione che ilha fatto nel corso di un’intervista a Rolling Stone. Nato a Roma ma cresciuto a Milano,ha parlato della sua infanzia e della sua famiglia: “La mia famiglia era originaria di Milano, solo che mio padre dopo aver lavorato all’Alfa Romeo è stato chiamato in aviazione e ha continuato con la carriera militare fino a diventare un generale stellato. Ma era un truffatore come me. Nel senso che siamo arrampicatori della vita. Ci sappiamo arrangiare. Non alla napoletana, alla milanese. Quelli, noi abbiamo soltanto voglia di ...