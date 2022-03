I beauty look di Chiara Ferragni alle Fashion Week incantano il web (Di mercoledì 2 marzo 2022) New York, Milano, Parigi: Chiara Ferragni non ha saputo resistere al fascino delle Fashion Week e ha accettato l’invito delle case di alta moda, sfoggiando beauty look che calcano e seguono le nuove tendenze in campo Fashion. È difficile resistere al richiamo della moda, soprattutto per esponenti del settore come Chiara Ferragni. L’influencer cremonese, dopo mesi di inattività a causa della pandemia, non ha rifiutato l’invito da parte delle maison e, nelle ultime settimane, ha raggiunto le città di punta del Fashion system per partecipare alle Fashion Week. Dapprima New York, insieme alla sorella Valentina, e poi di ritorno a Milano. Pochi giorni fa invece ha ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) New York, Milano, Parigi:non ha saputo resistere al fascino dellee ha accettato l’invito delle case di alta moda, sfoggiandoche calcano e seguono le nuove tendenze in campo. È difficile resistere al richiamo della moda, soprattutto per esponenti del settore come. L’influencer cremonese, dopo mesi di inattività a causa della pandemia, non ha rifiutato l’invito da parte delle maison e, nelle ultime settimane, ha raggiunto le città di punta delsystem per partecipare. Dapprima New York, insieme alla sorella Valentina, e poi di ritorno a Milano. Pochi giorni fa invece ha ...

Advertising

cocoa_key : RT @vogue_italia: Capelli grigi, trucco rosa e labbra color peonia: il bellissimo beauty look di Helen Mirren ai SAG Awards - infoitcultura : Parigi Fashion Week autunno-inverno 2022/23, i beauty look dalle sfilate - Foto iO Donna - FashionNewsMag : Durante la settimana della moda milanese abbiamo parlato di abiti, borse, scarpe e accessori. Ma i beauty look? In… - vogue_italia : Capelli grigi, trucco rosa e labbra color peonia: il bellissimo beauty look di Helen Mirren ai SAG Awards - PerSalvare : Sintassi 'intaccata', esempio n.478. Tra l'altro è uno pseudoanglicismo, 'beauty look', che però ricalca la struttu… -