Hunziker – Trussardi | bomba di Dagospia | “Il matrimonio era già finito da un anno ma non non lo avevano detto perchè …”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La fine deltra Michellee Tomasoha fatto tanto discutere e continua a far parlare. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è statofacendo delle importanti rivelazioni. Importanti rivelazioni disulla fine deltra Michellee TomasoTomasoe Michelledopo 10 anni di amore si sono detti addio. Dalla loro unione sono nate due bambine di nome Sole e Celeste e proprio per il loro bene i due ormai ex coniugi hannunciato di voler mantenere un rapporto civile. Quali sono stati i motivi che hportato l’ex coppia a separarsi non sono stati resi noti ma secondo quanto ...

Advertising

ParliamoDiNews : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati per Eros Ramazzotti? L’indiscrezione e i nuovi dettagli… - MediasetTgcom24 : Hunziker in bikini sulla spiaggia, Trussardi con il cane a Milano #tomasotrussardi #michellehunziker… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi l’indiscrezione: “Perché lo hanno detto solo ora” - #Michelle #Hunziker… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi l’indiscrezione: “Perché lo hanno detto solo ora” - #Michelle #Hunziker… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi l’indiscrezione: “Perché lo hanno detto solo ora” - #Michelle #Hunziker… -

Ultime Notizie dalla rete : Hunziker Trussardi

Corriere della Sera

La fine del matrimonio tra Michellee Tomasoha fatto tanto discutere e continua a far parlare. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato Dagospia facendo delle importanti rivelazioni. Importanti ...Non si placano i pettegolezzi intorno alla separazione tra Michellee Tomaso. La showgirl svizzera e l'imprenditore bergamasco, dopo la fine della loro relazione, continuano ad alimentare il gossip nostrano?? L'articolo Michellee Tommaso ...La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha fatto tanto discutere e continua a far parlare. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato Dagospia facendo delle import ...Spettacoli e Cultura - Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe finito un anno fa. Dagospia lancia il gossip e tira in ballo Eros .... Ambra Angiolini "Bulimica per amore, perso ...