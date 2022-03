Higuain: “In Europa ho sofferto per le critiche, adesso ho trovato la mia serenità” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Olè, dove si è raccontato a tutto tondo, parlando del presente ma anche del passato. “Ho giocato per 15 anni nelle migliori squadre del mondo, ho segnato più di 300 gol, tre Mondiali e quattro Copa America. Non saranno le persone che scaricano la loro frustrazione su di me a influenzarmi. Anzi, mi fanno ridere. Il calciatore riceve più critiche che elogi. È stato un momento della mia vita che ho sofferto, ma quando ti adatti, non è che poi diventi impermeabile alle critiche, perché quelle fanno sempre male, ma in un altro modo. Quando si cresce si prendono da chi viene o da come viene detto, da come viene inteso, se vende o no. Si diventa diversi quando si tratta di ricevere critiche“. Higuain, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gonzalo, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Olè, dove si è raccontato a tutto tondo, parlando del presente ma anche del passato. “Ho giocato per 15 anni nelle migliori squadre del mondo, ho segnato più di 300 gol, tre Mondiali e quattro Copa America. Non saranno le persone che scaricano la loro frustrazione su di me a influenzarmi. Anzi, mi fanno ridere. Il calciatore riceve piùche elogi. È stato un momento della mia vita che ho, ma quando ti adatti, non è che poi diventi impermeabile alle, perché quelle fanno sempre male, ma in un altro modo. Quando si cresce si prendono da chi viene o da come viene detto, da come viene inteso, se vende o no. Si diventa diversi quando si tratta di ricevere“., ...

Advertising

DiMarzio : .@InterMiamiCF, le parole di @G_Higuain sul suo presente in @MLS e il suo passato in Europa - sportface2016 : #Higuain: 'In Europa ho sofferto per le critiche, adesso ho trovato la mia serenità' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #La rinascita di Higuain: “Qui sono felice, in Europa ho sofferto” ?? Scari… - Ftbnews24 : ?? #La rinascita di Higuain: “Qui sono felice, in Europa ho sofferto” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA #UEL… - sportli26181512 : Higuain: 'In Europa troppe critiche. Persone che si scaricano contro di me mi fanno ridere' -