Hellas Verona | c’è la notizia sul futuro di Simeone

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè pronto a riscattare Giovanni. Come riportato da Nicolò Schira, l’argentino, autore fin qui di 15 gol in campionato, ha convinto la dirigenza scaligera a esercitare l’opzione per il suo riscatto dal Cagliari per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Per il Cholito pronto un contratto con il club veneto fino al 2026.Cagliari #are ready to trigger the option to buy to sign Giovanni #from #Cagliari on a permanent deal for €10M. For El Cholito contract until 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2022 "#è pronto a far scattare l'opzione di acquisto per ingaggiare Giovanni #dal #Cagliari a titolo ...