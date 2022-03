HARD ROCK CAFE LANCIA IL SUO NUOVO HAMBURGER ISPIRATO AL TESTIMONIAL DEL MARCHIO LIONEL MESSI (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il MESSI Burger è ora disponibile presso gli HARD ROCK CAFE di tutto il mondo HOLLYWOOD, Florida, 2 marzo 2022/PRNewswire/



HARD ROCK CAFE annuncia il lancio globale del suo nuovissimo piatto, il MESSI Burger, ultima novità della campagna "LIVE GREATNESS" di HARD ROCK International in collaborazione con la leggenda del calcio mondiale LIONEL MESSI. A partire da oggi i fan potranno ordinare questo delizioso HAMBURGER, ideato dallo stesso MESSI, presso gli HARD ROCK CAFE di tutto il mondo. Nell'ambito della collaborazione in corso tra HARD ROCK International e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) IlBurger è ora disponibile presso glidi tutto il mondo HOLLYWOOD, Florida, 2 marzo 2022/PRNewswire/annuncia il lancio globale del suo nuovissimo piatto, ilBurger, ultima novità della campagna "LIVE GREATNESS" diInternational in collaborazione con la leggenda del calcio mondiale. A partire da oggi i fan potranno ordinare questo delizioso, ideato dallo stesso, presso glidi tutto il mondo. Nell'ambito della collaborazione in corso traInternational e ...

