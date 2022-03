Guerra Ucraina, sindaco Kharkiv: “Russia attacca anche con bomba termobarica” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Pensati perdite per la popolazione civile a Kharkiv, nel mirino della Russia nel mezzo della Guerra in Ucraina, attaccano “con tutte le forze immaginabili”. Lo ha denunciato il sindaco della città, Igor Terekhov, che alla Bbc ha confermato combattimenti intensi in tutta Kharkiv, parlando di una situazione “molto pericolosa” e promettendo al contempo che la città resisterà. Secondo il sindaco, i russi bombardano “costantemente”, anche con missili da crociera, zone residenziali. Terekhov ha anche riferito di aver avuto informazioni secondo cui le forze russe avrebbero usato anche una bomba termobarica. “Hanno lanciato contro ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Pensati perdite per la popolazione civile a, nel mirino dellanel mezzo dellainno “con tutte le forze immaginabili”. Lo ha denunciato ildella città, Igor Terekhov, che alla Bbc ha confermato combattimenti intensi in tutta, parlando di una situazione “molto pericolosa” e promettendo al contempo che la città resisterà. Secondo il, i russirdano “costantemente”,con missili da crociera, zone residenziali. Terekhov hariferito di aver avuto informazioni secondo cui le forze russe avrebbero usatouna. “Hanno lanciato contro ...

