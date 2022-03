Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news oggi 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra Ucraina-Russia, non c’è pace per Kiev e altre città del Paese, svegliate anche oggi dalle sirene d’allarme per gli attacchi aerei. Mentre si attende il secondo round di negoziati, e all’indomani delle dure parole di Biden su Putin (“è un terrorista, pagherà”), si contano oltre 100 feriti dopo gli attacchi contro Mariupol e si registrano combattimenti a Kherson. ORE 8.07 – Exxon annuncia graduale ritiro delle operazioni in Russia. A comunicarlo è stato il colosso petrolifero Usa che “deplora l’azione militare della Russia che viola l’integrità territoriale dell’Ucraina e danneggia il suo popolo”. “Siamo profondamente rattristati per la perdite di innocenti vite umane e supportiamo la forte risposta internazionale. Osserviamo pienamente tutte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022), non c’è pace per Kiev e altre città del Paese, svegliate anchedalle sirene d’allarme per gli attacchi aerei. Mentre si attende il secondo round di negoziati, e all’indomani delle dure parole di Biden su Putin (“è un terrorista, pagherà”), si contano oltre 100 feriti dopo gli attacchi contro Mariupol e si registrano combattimenti a Kherson. ORE 8.07 – Exxon annuncia graduale ritiro delle operazioni in. A comunicarlo è stato il colosso petrolifero Usa che “deplora l’azione militare dellache viola l’integrità territoriale dell’e danneggia il suo popolo”. “Siamo profondamente rattristati per la perdite di innocenti vite umane e supportiamo la forte risposta internazionale. Osserviamo pienamente tutte ...

