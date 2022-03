Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, non c’è pace per Kiev e altre città del Paese, svegliate anche oggi dalle sirene d’allarme per gli attacchi aerei. Mentre si attende il secondo round di negoziati, e all’indomani delle dure parole di Biden su Putin (“è un terrorista, pagherà”), si contano oltre 100 feriti dopo gli attacchi contro Mariupol e si registrano combattimenti a Kherson. ORE 8.26 – I russi che viaggiano all’estero non possono portare fuori dal paese più di 10mila dollari in valuta straniera. E’ quanto deciso da un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin, riferisce l’agenzia stampa Tass. Si tratta, afferma un comunicato del Cremlino, di un provvedimento “per assicurare la stabilità finanziaria della Russia”. ORE 8.15 – Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, non c’è pace per Kiev e altre città del Paese, svegliate anchedalle sirene d’allarme per gli attacchi aerei. Mentre si attende il secondo round di negoziati, e all’indomani delle dure parole di Biden su Putin (“è un terrorista, pagherà”), si contano oltre 100 feriti dopo gli attacchi contro Mariupol e si registrano combattimenti a Kherson. ORE 8.26 – I russi che viaggiano all’estero non possono portare fuori dal paese più di 10mila dollari in valuta straniera. E’ quanto deciso da un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin, riferisce l’agenzia stampa Tass. Si tratta, afferma un comunicato del Cremlino, di un provvedimento “per assicurare la stabilità finanziaria della”. ORE 8.15 – Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite a ...

