Guerra Ucraina-Russia | ultimatum alla città | Konotop non si arrende – Video

(Adnkronos) – La Russia ha minacciato di "radere al suolo" la città di Konotop, nel nord-est dell'Ucraina, se non si arrende. Lo ha dichiarato il sindaco di Konotop, Artem Semenikhin, secondo cui le forze russe hanno lanciato un ultimatum alle autorità locali. Se gli abitanti dovessero resistere, riporta 'Kyiv Independent', la città sarà bombardata con l'artiglieria pesante. "Sono a favore di combattere. Le decisioni vengono prese tutti insieme perché l'artiglieria è puntata contro di noi", ha dichiarato Semenikhin. Secondo il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell'Ucraina, gli abitanti di Konotop hanno respinto l'ultimatum.

