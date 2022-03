Guerra Ucraina-Russia, stasera secondo round negoziati (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Il secondo round di negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina si terrà stasera. Lo ha confermato il consigliere della presidenza Ucraina Alexei Arestovich, precisando che le delegazioni saranno le stesse della prima tornata di colloqui. Il secondo giro di colloqui, annunciato per oggi, era stato spostato in mattinata. “Non è stato cancellato, ma il suo orario è stato rinviato”, spiegavano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnik secondo le quali i negoziati si sarebbero svolti “questa sera o più tardi”. La Tass riportava quindi una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per i negoziati erano nella fase finale. Il primo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Ilditra le delegazioni disi terrà. Lo ha confermato il consigliere della presidenzaAlexei Arestovich, precisando che le delegazioni saranno le stesse della prima tornata di colloqui. Ilgiro di colloqui, annunciato per oggi, era stato spostato in mattinata. “Non è stato cancellato, ma il suo orario è stato rinviato”, spiegavano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnikle quali isi sarebbero svolti “questa sera o più tardi”. La Tass riportava quindi una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per ierano nella fase finale. Il primo ...

