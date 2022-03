Guerra Ucraina-Russia, Siae sospende pagamenti a società d’autori russe (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, dalla Siae stop ai pagamenti ai pagamenti alle società d’autore russe. “Stiamo vivendo momenti di forte preoccupazione e inquietudine e la speranza di poter affrontare il futuro con maggiore serenità dopo due anni di pandemia sembra davvero affievolirsi. L’attacco della Russia all’Ucraina è ingiustificato e ingiustificabile e mette a rischio i principi di libertà e democrazia in Europa dopo decenni. In veste di presidente della società Italiana degli Autori ed Editori esprimo tutta la mia vicinanza al popolo e alle istituzioni ucraine in queste ore drammatiche”, ha dichiarato attraverso una nota Giulio Rapetti Mogol. “Negli ultimi giorni abbiamo riflettuto su ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, dallastop aiaialled’autore. “Stiamo vivendo momenti di forte preoccupazione e inquietudine e la speranza di poter affrontare il futuro con maggiore serenità dopo due anni di pandemia sembra davvero affievolirsi. L’attacco dellaall’è ingiustificato e ingiustificabile e mette a rischio i principi di libertà e democrazia in Europa dopo decenni. In veste di presidente dellaItaliana degli Autori ed Editori esprimo tutta la mia vicinanza al popolo e alle istituzioni ucraine in queste ore drammatiche”, ha dichiarato attraverso una nota Giulio Rapetti Mogol. “Negli ultimi giorni abbiamo riflettuto su ...

