Guerra Ucraina-Russia, "secondo round negoziati rinviato" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Mentre Kiev e Kharkiv sono ancora sotto attacco , il secondo round di negoziati tra le delegazioni russa ed Ucraina, che era stato annunciato per oggi, "non è stato cancellato, ma il suo orario è stato rinviato". Lo affermano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnik secondo le quali i negoziati "potranno svolgersi questa sera o più tardi". La Tass poi riporta una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina sono nella fase finale. Il primo round di colloqui si è svolto lunedì a Gomel, in BieloRussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. Dopo il primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Mentre Kiev e Kharkiv sono ancora sotto attacco , ilditra le delegazioni russa ed, che era stato annunciato per oggi, "non è stato cancellato, ma il suo orario è stato". Lo affermano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnikle quali i"potranno svolgersi questa sera o più tardi". La Tass poi riporta una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso che afferma che ultimi preparativi per itra le delegazioni disono nella fase finale. Il primodi colloqui si è svolto lunedì a Gomel, in Bielo, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. Dopo il primo ...

