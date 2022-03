Guerra Ucraina-Russia | secondo round negoziati domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Ilditra Mosca e Kiev, mentre prosegue latra, si terrannomattina nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Lo ha reso noto la delegazione russa. In precedenza, sembrava che i colloqui dovessero tenersi nella serata di mercoledì, come reso noto dl consigliere della presidenzaAlexei Arestovich,il quale le delegazioni sarebbero state le stesse della prima tornata di colloqui. "Mosca è pronta adeicon Kiev, ma la partesta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa", le parole pronunciate in giornata dal ministro degli ...