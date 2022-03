Guerra Ucraina-Russia, secondo round negoziati domani (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Il secondo round di negoziati tra Mosca e Kiev, mentre prosegue la Guerra tra Russia e Ucraina, si terrà domani mattina nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Lo ha reso noto la delegazione russa. In precedenza, sembrava che i colloqui dovessero tenersi nella serata di mercoledì, come reso noto dl consigliere della presidenza Ucraina Alexei Arestovich, secondo il quale le delegazioni sarebbero state le stesse della prima tornata di colloqui. "Mosca è pronta a secondo round dei negoziati con Kiev, ma la parte Ucraina sta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa", le parole pronunciate in giornata dal ministro degli Esteri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Ilditra Mosca e Kiev, mentre prosegue latra, si terràmattina nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Lo ha reso noto la delegazione russa. In precedenza, sembrava che i colloqui dovessero tenersi nella serata di mercoledì, come reso noto dl consigliere della presidenzaAlexei Arestovich,il quale le delegazioni sarebbero state le stesse della prima tornata di colloqui. "Mosca è pronta adeicon Kiev, ma la partesta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa", le parole pronunciate in giornata dal ministro degli Esteri ...

