Guerra Ucraina-Russia, Mosca avverte: “Rischio incidenti con Nato” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, per Mosca esiste il Rischio di “incidenti” con la Nato. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, insistendo sulle “garanzie di sicurezza” chieste da Mosca. “Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, non ci sono garanzie sul fatto che questi incidenti possano subire una escalation in una direzione completamente non necessaria”, ha ancora affermato parlando con Rossiya 24. Grushko ha sottolineato che “i rischi, ovviamente insorgono” ed ha fatto presente come la Russia “sia estremamente preoccupata” per l’invio di armi in Ucraina nel quadro dell’invasione lasciando intendere come “tutto in questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, peresiste ildi “” con la. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, insistendo sulle “garanzie di sicurezza” chieste da. “Non ci sono garanzie che non ci saranno, non ci sono garanzie sul fatto che questipossano subire una escalation in una direzione completamente non necessaria”, ha ancora affermato parlando con Rossiya 24. Grushko ha sottolineato che “i rischi, ovviamente insorgono” ed ha fatto presente come la“sia estremamente preoccupata” per l’invio di armi innel quadro dell’invasione lasciando intendere come “tutto in questa ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - italia_news_it : GUERRA IN #UCRAINA: SINPIA, DOPO PANDEMIA SEMPRE PIÚ A RISCHIO SALUTE MENTALE MINORI, ANCHE ITALIANI - patriziadegioia : RT @franolivo2: Pedro Sánchez annuncia che la Spagna invierà armi direttamente all'Ucraina. Per un Paese che ha ancora viva la memoria dell… -