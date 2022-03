Guerra Ucraina-Russia | Mosca avverte | “Rischio incidenti con Nato”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, peresiste ildi “” con la. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, insistendo sulle “garanzie di sicurezza” chieste da. “Non ci sono garanzie che non ci saranno, non ci sono garanzie sul fatto che questipossano subire una escalation in una direzione completamente non necessaria”, ha ancora affermato parlando con Rossiya 24. Grushko ha sottolineato che “i rischi, ovviamente insorgono” ed ha fatto presente come la“sia estremamente preoccupata” per l’invio di armi innel quadro dell’invasione lasciando intendere come “tutto in questa ...