Guerra Ucraina-Russia, morto cameraman tv in attacco Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Reporters Sans Frontières conferma la notizia della morte di un cameraman a Kiev. “Rsf ha avuto conferma che Evgeny Sakun, cameraman di Kiev Live Tv, è stato ucciso ieri nel bombardamento della torre della televisione di Kiev”, si legge in un tweet. “Piangiamo la sua perdita e indaghiamo sulle circostanze – aggiunge il tweet – Prendere di mira i giornalisti è un crimine di Guerra”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Reporters Sans Frontières conferma la notizia della morte di un. “Rsf ha avuto conferma che Evgeny Sakun,diLive Tv, è stato ucciso ieri nel bombardamento della torre della televisione di”, si legge in un tweet. “Piangiamo la sua perdita e indaghiamo sulle circostanze – aggiunge il tweet – Prendere di mira i giornalisti è un crimine di”. L'articolo proviene da Italia Sera.

